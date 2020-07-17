Виктория Бекхэм рассказала, как над ней издевались в школе: «Со мной мало кто дружил»

Виктория Бекхэм

46-летняя Виктория Бекхэм учит свою девятилетнюю дочь Харпер тому, что дети вокруг нее не должны чувствовать себя изгоями — об этом дизайнер и бывшая солистка Spice Girls рассказала австралийскому Vogue. Виктория вспомнила свои школьные годы и призналась, что подвергалась травле со стороны сверстников.Я была довольно неуклюжим подростком. Со мной мало кто дружил. Оглядываясь назад, признаю, что временами надо мной издевались. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то другой испытал те же чувства, что были у меня тогда. Когда Харпер пошла в школу, я сказала ей: «Если на детской площадке ты увидишь маленькую девочку, которая сидит одна, попроси ее поиграть с тобой, потому что твоя мама была такой девочкой». Хочу, чтобы все знали, что рядом с Харпер нет изгоев,— сказала Виктория.

Совсем недавно ее большая семья отмечала день рождения Харпер, которая точно не чувствует себя одиноко, потому как родители и старшие братья обожают ее.

Виктория Бекхэм

Беседа Виктории Бекхэм с Vogue состоялась в преддверии большого запуска нового бизнеса дизайнера в США — знаменитость собирается составить конкуренцию Гвинет Пэлтроу и ее империи Goop на рынке товаров для здорового образа жизни.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

По материалам: www.spletnik.ru