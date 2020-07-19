Опубликованы первые фото со свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис

17 июля 31-летняя принцесса Беатрис и ее 37-летний избранник Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились на частной церемонии в Виндзорском замке. Сегодня, спустя несколько дней после торжества, на которое были приглашены только родные и близкие пары, в прессе наконец были опубликованы первые снимки молодоженов.

На одном из этих фото принцесса Беатрис со своим новоявленным мужем выходит из часовни Всех Святых в Виндзор-Грет-Парке к гостям, которых было на празднике около 20 человек. Для торжественного дня невеста выбрала винтажное платье своей бабушки королевы Елизаветы II, в котором та появлялась на кинопремьере в 1962 году. Наряд, украшенный бриллиантами, был немного усовершенствован и точно подогнан под фигуру принцессы. Образ Беатрис дополняла пышная фата и диадема, которую ей также любезно предоставила бабушка, — в ней королева Елизавета II появлялась на собственной свадьбе с принцем Филиппом.

Эдоардо Маппели-Моцци и принцесса Беатрис

Елизавета II вообще подошла к свадьбе Беатрис с куда большим вниманием, чем к торжествам по случаю бракосочетания своих других внуков. Королева пыталась сделать все, чтобы принцесса Беатрис и ее возлюбленный запомнили этот момент, несмотря на то, что им пришлось отказаться от традиционной пышной церемонии из-за пандемии коронавируса.

На другом фото с этого торжественного дня принцесса Беатрис и Эдоардо Маппели Моцци позируют уже у входа в часовню Всех Святых вместе с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом. На снимке молодожены и их важные гости строго соблюдают социальную дистанцию, — это правило было основным для всех приглашенных на прошедшей накануне церемонии.

Принц Филипп и королева Елизавета, принцесса Беатрис и Эдоардо Маппели-Моцци

При этом на официальные снимки не попал отец Беатрис, 60-летний принц Эндрю. Сын королевы Елизаветы II присутствовал на церемонии и даже вел свою дочь к алтарю, однако было принято решение не включать его в публично обнародованные снимки из-за причастности к секс-скандалу вокруг Джеффи Эпштейна.

На церемонии также присутствовала сестра Беатрис, принцесса Евгения, которая была ее подружкой невесты, а также четырехлетний сын Эдоардо от его предыдущих отношений с американским архитектором Дарой Хуанг. Мальчик одновременно был шафером и мальчиком-пажем на прошедшем торжестве.

Свадебная церемония принцессы Беатрис и Эдоардо Маппели Моцци

Известно, что после завершения официальной части в часовни молодожены и их гости отправились на скромную свадебную вечеринку, которая прошла в резиденции Роял-Лодж. Всех приглашенных ждал прием с фирменными коктейлями и блюдами высокой кухни. После завершения праздника многие гости остались с ночевкой — специально для них прямо на природе были установлены домики-капсулы, в которых было комфортно, как в гостиничных номерах.

Напомним, что изначально Эдоардо Маппели Моцци и принцесса Беатрис планировали сыграть пышную свадьбу, рассчитанную на 150 гостей, в конце мая. Однако из-за пандемии коронавируса молодым в итоге пришлось изменить свои планы.

Первым новостью со SPLETNIK.RU поделился блогер Encore.

По материалам: www.spletnik.ru