Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемы

Культура
Игорь Кнышевский0

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемы

Марк Цукерберг

36-летний Марк Цукерберг, кажется, крайне обеспокоен защитой от солнечных лучей. На днях в сеть попали фотографии, на которых основатель Facebook занимается серфингом на Гавайях. При этом миллиардер нанес столько слоев крема с SPF, что лицо стало белым, как маска. Снимки опубликованы на сайте New York Post. Согласно изданию, он рассекал волны на электрической доске для серфинга, а сопровождал его профессиональный серфер Кай Ленни.

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемы

Вскоре после этого фотографии стали вирусными: пользователи Twitter шутили над Марком и придумывали смешные мемы, вдохновленные его кадрами. Его сравнили с Джокером и даже вспомнили, что в эпизоде ​​телесериала «Бэтмен» 1960-х Джокер (которого играет актер Сизар Ромеро) тоже занимался серфингом.

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемы

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемыДумал, кого же мне напоминает Марк Цукерберг, и вот понял (Джокера).

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемыНикто и никогда не видел Марка и призрака из «Унесенных призраками» в одной комнате.

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемыПосмотри на это, Джони! Это уникальная возможность, парень. Позволь мне покорить одну волну перед тем, как ты это сделаешь. Одну волну.

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемы

Марк Цукерберг, который нанес слишком много солнцезащитного крема, будто надел маску Майкла Майерса из магазина для карнавала.

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемыНовый вид деятельности для Марка Цукерберга.

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемыМарк Цукерберг и Доктор Моро.

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемыВы уверены, что Марк Цукерберг не сбросил кожу? Ведь сейчас лето.

Джокер, Доктор Моро, Майкл Майерс: новое фото Марка Цукерберга породило мемы

По материалам: www.spletnik.ru


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