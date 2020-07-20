Муцениеце сняла шуточный ролик об отдыхе бывшего мужа Прилучного с их детьми и Мирославой Карпович

Агата Муцениеце

На днях 32-летний Павел Прилучный вернулся из Крыма, где отдыхал вместе с детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце и своей новой возлюбленной, 34-летней Мирославой Карпович. Сразу же после этого экс-супруга Прилучного решила снять шуточный ролик с участием сына Тимофея и дочери Мии. Видео послужило своеобразным ответом хейтерам, интересующимся у актрисы, как она могла отпустить детей на отдых с новой девушкой их отца.

По сюжету ролика семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия стали героями YouTube-шоу Агаты «Честный развод», в котором 31-летняя актриса вместе с другими представителями шоу-бизнеса обычно обсуждает, как пережить тяжелое расставание.

Агата Муцениеце с дочерью Мией и сыном Тимофеем

Итак, дорогие друзья, с вами передача «Честный развод»! И как вы поняли, она не только про разводы, а это честный развод на честный разговор. И сегодня у меня в гостях мои отпрыски Тимофей и Мия, и мы расставим все точки над i и узнаем всю правду. Ну и так, ребята, рассказывайте: как отдохнули на море?

— говорит Муцениеце в шуточном ролике.

На интригующем вопросе Агаты видео обрывается, а дети успевают ответить своей звездной маме лишь многозначительной улыбкой. Большинство подписчиков оценили юмор актрисы и похвалили ее за адекватное отношение к ситуации. Другие посоветовали Муцениеце не втягивать детей в свои (путь даже и шуточные) разборки с бывшим мужем и предложили ей подумать, что на самом деле сейчас чувствуют Тимофей и Мия.

Агата Муцениеце с дочерью Мией

Агата, юмор спасает!Урыла!Просто богиня! Как тонко и красиво!Ну детей-то зачем втягивать в этот хайп с разводом?Жалко, конечно, что дети участвуют в ваши отношениях. Проблемы взрослых — это проблемы взрослых. Вы знаете, о чем думают дети когда ложатся спать? Возможно, они тихо плачут, чтобы вы, взрослые, не видели,

— пишут фолловеры.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Ранее Агата Муцениеце уже давала краткий комментарий по поводу отдыха экс-мужа Павла Прилучного с их детьми и его новой возлюбленной Мирославой Карпович. Актриса призналась, что отправляла детей на море исключительно с папой, и не знала, что Мирослава Карпович тоже едет с ними.

Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стало известно вскоре после того, как актер официально оформил развод с Агатой Муцениеце. По слухам, Прилучный обратил внимание на Карпович, еще будучи в браке. Поговаривают, что отношения Павла и Мирославы развиваются стремительно: актриса якобы уже переехала в подмосковный коттедж возлюбленного и начала наводить там свои порядки. Знакомые пары при этом отмечают, что Карпович будто приворожила Прилучного. Дело в том, что самом начале работы над общей пьесой «Косметика врага» Мирослава раздражала Прилучного, однако потом он в одночасье посмотрел на нее другими глазами.

Мирослава Карпович

По материалам: www.spletnik.ru