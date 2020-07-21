Стало известно, как Меган Маркл и Кейт Миддлтон поздравили принцессу Беатрис в день ее свадьбы

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

17 июля стало известно, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци поженились. Из-за пандемии коронавируса пара была вынуждена отказаться от традиционной роскошной королевской свадьбы — заветные «да» влюбленные сказали друг другу в рамках скромной приватной церемонии, на которой присутствовали всего около 20 гостей.

Некоторые родственники из королевской семьи не смогли присутствовать лично, но передали свои поздравления. Так, изданию Us Magazine стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас находятся в США, позвонили Беатрис, чтобы поздравить ее с днем свадьбы. По телефону свои пожелания и напутствия передали также Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис

В дополнение к этому герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали свои поздравления молодоженам в своем инстаграме, разместив свадебное фото Беатрис и Эдоардо в сторис. Напомним, что Меган и Гарри после сложения с себя королевских полномочий не ведут социальные аккаунты.

Фото из инстаграма Кейт Миддлтон и принца Уильяма

По данным западных СМИ, среди гостей церемонии были Беатрис, Сара Фергюсон и принц Эндрю (было принято решение не включать его в обнародованные снимки из-за причастности к секс-скандалу вокруг Джеффри Эпштейна), сестра Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком, а также родители жениха, Алессандро Мапелли-Моцци и Никки Уильямс-Эллис. Пятилетний сын Мапелли-Моцци, Вольфи, выступил в качестве шафера для своего отца.

На Беатрис было платье, созданное Норманом Хартнеллом для ее бабушки, королевы Елизаветы II, еще в 1960-х годах. Придворные портные и дизайнеры Анджела Келли и Стюарт Парвин слегка видоизменили наряд, добавив к нему рукава-фонарики и сатиновый подол. Тиара, которую надела Беатрис, также была позимстована у бабушки — в ней Елизавета выходила замуж за принца Филиппа в 1947 году (изначально драгоценное украшение принадлежало королеве Марии). Известно также, что на церемонии прозвучала поэма Эдварда Эстлина Каммингса «Я несу твое сердце в своем».

По материалам: www.spletnik.ru