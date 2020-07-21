В хорошем настроении: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер отдыхают на Ибице

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

43-летний Майкл Фассбендер и 31-летняя Алисия Викандер — одна из самых закрытых пар в Голливуде. Они стараются не появляться лишний раз вместе на публике, не говорят о своих отношениях с журналистами и обходятся без трогательных селфи и признаний в любви в соцсетях. Лишь изредка папарацци удается подловить пару во время романтических прогулок или отдыха. Вчера фотографам как раз представилась редкая возможность запечатлеть Алисию и Майкла в одном кадре.

Супруги попали в объективы репортеров во время своего отпуска на Ибице. Сначала пара вместе с друзьями поужинала в рыбном ресторане на побережье, после чего вся компания в хорошем настроении направилась к микроавтобусу, который держал путь до их апартаментов.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Перед тем как сесть в машину, Майкл в шутку направил на возлюбленную свой водный пистолет, после чего пара удобно устроилась на переднем сидении авто и с улыбкой на лицах принялась что-то активно обсуждать.

Напомним, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер познакомились на съемках фильма «Свет океана», где играли супружескую пару. Остров Ибица является для пары особенным местом, ведь именно там в 2017 году они сыграли свадьбу.

Сейчас я чувствую себя счастливее, чем когда-либо раньше. Имею в виду свою личную жизнь,

— как-то призналась Алисия в одном из своих редких интервью вскоре после замужества.

В настоящее время Алисия и Майкл живут в Лиссабоне, но часто путешествуют по миру благодаря своей профессии. Викандер и Фассбендер редко радуют поклонников совместными выходами на красную дорожку — последний раз пара появлялась на публике на Международном кинофестивале в Дублине.

По материалам: www.spletnik.ru