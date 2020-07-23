Брайан Остин Грин и Тина Луис расстались после непродолжительного романа

Брайан Остин Грин/Тина Луис

Не прошло и месяца с начала романа 47-летнего Брайана Остина Грина и 38-летней Тины Луис, как они приняли решение расстаться. Источник, слова которого цитирует издание TMZ, сообщил, что австралийская модель сама разорвала отношения с актером сразу по нескольким причинам. В первую очередь, девушка столкнулась с большим количеством ненависти в соцсетях, которую обрушили на нее поклонники пары Брайана Остина Грина и Меган Фокс.

Травля в интернете приводила ее в уныние и определенно сыграла свою роль в их разрыве,

— отметил аноним.

Тина Луис

Второй причиной расставания Брайана и Тины стало его несерьезное отношение к их роману. В то время как Луис рассчитывала на крепкий и долгосрочный союз с актером, он пока не был готов с головой окунуться в новую романтическую историю после такого непростого разрыва с супругой.

Примечательно, что общаться с Тиной Брайан начал, когда еще был в отношениях с 25-летней американской моделью Кортни Стодден. Позже в разговоре с журналистами Кортни назвала Грина настоящим бабником и призналась, что он хотел сохранить их роман втайне.

Брайан хотел, чтобы я была его маленькой тайной. Я заблокировала его после того, как несколько других женщин, с которыми он заигрывал, рассказали мне об этом. Я верю им,

— поделилась Стодден.

Брайан Остин Грин

Напомним, что в конце мая Брайан Остин Грин сообщил, что они с Меган Фокс расстаются после 10 лет брака. Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» признался, что первые проблемы в их браке начались после того, как Меган вернулась со съемок картины Midnight in the Switchgrass, в которой снималась вместе с рэпером Колсоном Бэйкером.

Она сказала, что пока была за границей и работала одна, наконец-то почувствовала себя самой собой и больше нравилась себе в тот момент. Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала,

— рассказал Брайан о причинах расставания с женой.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

В тот же период начали появляться слухи о романе Меган Фокс с рэпером Колсоном Бэйкером, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly. При этом Брайан отрицал, что Бэйкер как-то причастен к его разрыву с супругой.

Первое время Меган и Колсон старались не афишировать свои отношения, однако со временем стали чаще появляться на публике вместе, а на днях даже дали первое совместное интервью о начале своего романа. Фокс призналась, что предчувствовала встречу с Бэйкером, а он признался, что она понравилась ему с самого первого взгляда.

Колсон Бэйкер и Меган Фокс

По материалам: www.spletnik.ru