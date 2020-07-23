Деми Ловато и Макс Эрих объявили о помолвке

Макс Эрих и Деми Ловато

Помолвочный бум продолжается! Сегодня о своем решении связать себя узами брака объявили 27-летняя Деми Ловато и 29-летний Макс Эрих. О том, что они собираются стать мужем и женой, влюбленные сообщили в соцсетях и поделились снимками с романтичной фотосессии, устроенной на пляже.

Когда я была маленькой девочкой, мой биологический отец всегда называл меня своим «маленьким партнером», — это могло бы звучать странно без его южного ковбойского акцента. Для меня это было невероятным ощущением. И сегодня эти слова снова звучат особенно, потому что сегодня я официально стану чьим-то партнером. Макс Эрих, я поняла, что люблю тебя, как только тебя встретила. Это было что-то такое, что невозможно описать, если вы не испытали это на себе, но, к счастью, ты тоже это почувствовал. Я никогда в своей жизни не чувствовала себя так безоговорочно любимой кем-то (кроме моих родителей). Ты никогда не заставляешь меня быть кем-то другим, кроме самой себя. И ты делаешь так, что я хочу быть лучшей версией самой себя. Для меня большая честь принять твое предложение. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. Я люблю тебя, крошка. Мой партнер. За наше будущее!

— написала певица.

Деми продемонстрировала и кольцо, которое ей подарил бойфренд, — ее палец украсило ювелирное изделие с большим драгоценным камнем.

Эрих, в свою очередь, сказал, что его возлюбленная — это все, о чем он когда-либо мог только мечтать, и признался ей в любви.

Невозможно выразить словами, как сильно я люблю тебя. Не могу и секунды прожить на Земле без того чуда, что ты станешь моей женой. Я так взволнован! Ты самая красивая во всем мире — снаружи и внутри, и я очень благодарен Богу, что он свел нас вместе. Я так сильно тебя люблю и буду беречь твою чистую, прекрасную и безмерную душу,

— написал он.

Макс Эрих и Деми Ловато стали встречаться всего несколько месяцев назад, но их роман стал развиваться стремительными темпами. Интересно, что еще в марте певица говорила, что ей нравится быть одной.

Я какое-то время сидела на сайтах знакомств, но, побыв наедине с собой в последние пару месяцев, я поняла, что я, скорее, такой человек, который способен быть один и самостоятельно справляться с грустью и одиночеством. Я должна решать свои проблемы сама и не могу позволить кому-то делать это за меня, — делилась она.

Стоит отметить, что два года назад у звезды были серьезные проблемы из-за алкогольной и наркотической зависимостей: так, она даже была госпитализирована из-за передозировки наркотиков. Но сейчас в жизни Деми наконец наступила белая полоса, и она чувствует себя по-настоящему счастливой.

По материалам: www.spletnik.ru