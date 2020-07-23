«Девочка, танцуй!»: Алла Пугачева и Максим Галкин зажгли на вечеринке со звездными друзьями

Максим Галкин и Алла Пугачева

За время карантина многие звезды шоу-бизнеса засиделись в своих загородных домах на самоизоляции и очень соскучились по светским вечеринкам, на которых могут вдоволь пообщаться и отвести душу на танцполе под живое исполнение своих коллег по цеху. Вчера же знаменитости наконец собрались на частной вечеринке, устроенной впервые после начала пандемии коронавируса. В числе приглашенных были супруги Алла Пугачева и Максим Галкин, Николай Басков, Андрей Малахов, Елена Север, Валентин и Марина Юдашкины, Григорий Лепс и многие другие.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Больше остальных своим контентом вчера радовал Максим Галкин. Перед тем как отправиться на посткарантинный праздник жизни, он опубликовал в инстаграме целую серию фотографий с Примадонной, на которых показал, какой модный образ она выбрала для выхода в свет. Пугачева сделала ставку на total black. В комментариях Макс попросил подписчиков выбрать, какой из снимков в «карусели» получился наиболее удачным. Остановиться на чем-то одном аудитория, конечно же, не смогла.

Алла Пугачева

Сразу после небольшой фотосессии в своем загородном доме Максим и Алла отправились на звездную вечеринку, где их уже с нетерпением ждали многочисленные друзья. После приезда Пугачева уединилась за разговором с Григорием Лепсом, во время которого то и дело расплывалась в улыбке, — этот момент в своих сторис успел запечатлеть внимательный Максим Галкин.

Григорий Лепс и Алла Пугачева

Обменявшись последними новостями, звезды поспешили на танцпол. За музыкальное сопровождение этим вечером отвечали Полина Гагарина, Леонид Агутин, группа Atrik & Asti и многие другие. Пуще всех на вечеринке отплясывала как раз Пугачева: сначала она зажигала под хит Гагариной «Драмы больше нет», а потом буквально взорвала танцпол под песню Atrik & Asti «Девочка, танцуй».

Алла Пугачева

Алла Пугачева и Максим Галкин

В своих сторис с праздника Николай Басков справедливо отметил, что «жизнь началась», намекая на то, что они со звездными коллегами наконец-то постепенно возвращаются в свой привычный ритм после окончания карантина.

По материалам: www.spletnik.ru