Ким Кардашьян ответила на слова Канье Уэста о желании с ней развестись: «Он страдает биполярным расстройством»

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Вот уже несколько дней поклонники семьи 39-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста с интересом наблюдают за развитием событий вокруг их отношений. Напомним, что вчера рэпер написал в твиттере, что уже два года пытается развестись со своей женой (правда, «прожили» его посты недолго — почти сразу после публикации он их удалил). Супруга музыканта не стала делать вид, что ничего не произошло, и, в свою очередь, сделала публичное заявление в своем инстаграме. Она объяснила, что причина такого поведения Канье, который недавно заявил, что собирается принять участие в выборах президента США, кроется в его психическом заболевании — биполярном расстройстве.

Как многие из вас знают, Канье страдает биполярным расстройством. Любой, у кого есть это психическое расстройство или же если оно есть у близкого вам человека, знает, как невероятно сложно и больно это понять. Я никогда публично не говорила, как это повлияло нашу семью, потому что я защищаю наших детей и право Канье на частную жизнь, когда речь заходит о его здоровье. Но сегодня я чувствую, что должна прокомментировать это из-за стигматизации и неправильных представлений о психическом здоровье. Те, кто понимает, что такое психические заболевания или даже компульсивное поведение, знают, что семья бессильна, если только ее член не является несовершеннолетним. Люди, которые не осознают или далеки от этого опыта, могут осуждать и не понимать, что человек сам должен участвовать в процессе получения помощи, независимо от того, как сильно семья и друзья стараются ему помочь. Я понимаю, что Канье подвергается критике, потому что он общественный деятель, и его действия иногда могут вызвать сильные эмоции и разные мнения. Он замечательный, но сложный человек, который вдобавок к тому, что находится под давлением из-за того, что он артист и темнокожий, пережил болезненную потерю своей матери и должен мириться с изоляцией и напряжением, которые он переживает тяжелее из-за биполярного расстройства. Те, кто близко знают Канье, знают его сердце и понимают его слова, которые иногда не совпадают с его намерениями. Жизнь с биполярным расстройством не умаляет и не обесценивает его мечты и творческие идеи, какими бы большими или недостижимыми они некоторым ни казались. Это часть его гения, и, как мы все видели, многие из его больших мечтаний сбылись. Мы, как общество, говорим о том, чтобы быть милосердными к проблеме психического здоровья в целом, однако мы также должны быть благосклонны к людям, которые живут с ней в то время, когда они нуждаются в нашей поддержке больше всего,

— написала Ким, поблагодарив всех поклонников, выразивших обеспокоенность за здоровье Уэста, и призвав СМИ проявить сочувствие и сострадание.

О проблемах с психическим здоровьем Уэст рассказал четыре года назад — о расстройствах психики он даже спел в одном из своих альбомов. Позже музыкант признавался, что у него даже возникали суицидальные мысли.

По материалам: www.spletnik.ru