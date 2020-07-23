Стало известно, как Меган Маркл планирует отметить 39-летие в США

Меган Маркл

4 августа Меган Маркл исполнится 39 лет, и, похоже, она уже планирует, как отпразднует свой день рождения в США.

По данным, которые удалось получить репортерам The Daily Mail, Меган намеревается собрать близких друзей на небольшой вечеринке в Монтесито (небольшой город в Калифорнии неподалеку от Санта-Барбары). Инсайдер также отметил, что все гости предварительно пройдут тест на коронавирус (ситуация с этим заболеванием в США пока остается тяжелой), а сама вечеринка пройдет не в помещении, а на свежем воздухе.

Она сказала, что не хочет показаться небрежной и безответственной, — заявил источник.

Меган Маркл и принц Гарри

Также, по его сведениям, герцогиня Сассекская, которая отказалась от своих королевских обязанностей, не планирует устраивать роскошное торжество — все будет очень скромно и демократично.

Напомним, сейчас Меган и принц Гарри вместе с годовалым сыном Арчи проживают на вилле продюсера Тайлера Перри стоимостью 18 миллионов долларов. Сообщалось, что туда переехала и мать Меган, Дория, чтобы помогать с уходом за малышом.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Меган Маркл с мамой

Несколько раз они уже попадали в поле зрения местных папарацци. По словам инсайдера, Маркл хочет отметить 39-летие в другом городе, чтобы сменить обстановку. Кроме того, в Монтесито живет ее подруга Опра Уинфри — кто знает, возможно, ее поместье площадью в 42 акра Меган и рассматривает в качестве места для вечеринки.

В прошлом году свой день рождения Маркл отмечала еще во Фрогмор-коттедже в Англии, хотя праздник был тоже довольно скромным. Также стало известно, что в честь ее дня рождения в Вестминстерском аббатстве не будут звонить колокола, хотя 11 дней спустя таким традиционным ритуалом отметят день рождения принцессы Анны.

Обычно звонят в колокола, чтобы отметить дни рождения старших членов королевской семьи, а также первых в очереди наследования, то есть герцога и герцогини Кембриджских и их детей,

— отметил представитель аббатства.

На днях западные издания также сообщили, что принца Гарри заподозрили в растрате средств благотворительного фонда. Так, по информации издания Insider, в 2019 году принц Уильям перечислил 290 тысяч фунтов стерлингов (более 26,2 миллиона рублей) из своего благотворительного фонда Royal Fondation в фонд герцога и герцогини Сассекских — Sussex Royal.

Однако позднее принц Гарри перечислил около половины этой суммы в другой фонд — Travalyst, 75% акций которого принадлежат самому герцогу Сассекскому. Представители принца назвали эти сообщения клеветой, подчеркнув, что и этот фонд является некоммерческим и выгоды от него Гарри не получает.

По материалам: www.spletnik.ru