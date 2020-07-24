Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с представителями организаций, работающих на передовой во время пандемии

Кейт Миддлтон

На этой неделе 38-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с четырьмя представителями различных организаций, включая двух сотрудников экстренных служб и двух консультантов по психическому здоровью, и сообщили им, что их королевский фонд выделит более двух миллионов долларов 10 благотворительным организациям в поддержку психического здоровья в стране.

Встреча состоялась в королевском поместье Сандрингем в Норфолке, где супруги вместе со своими детьми находились на самоизоляции в течение нескольких месяцев. На публике Кейт Миддлтон появилась в летнем образе. Она надела белое приталенное миди-платье с синими узорами, складками спереди и расклешенной юбкой.

В последние месяцы мы все были в восторге от невероятной работы, которую фронтовые сотрудники и сотрудники экстренных служб проделали в ответ на пандемию, но мы знаем, что для многих из них, их семей и тысяч других людей по всей Великобритании пандемия окажет длительное воздействие на их психическое здоровье,

— сказала герцогиня Кембриджская.

Проблеме психического здоровья герцоги Кембриджские уделяют большое внимание и всегда отмечают, что важно не только физическое благополучие, но и ментальное здоровье. Во время своих многочисленных онлайн-встреч они не раз затрагивали эту тему и говорили о том, как важно оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается, особенно во время пандемии.

По материалам: www.spletnik.ru