Ольга Зуева поделилась редким снимком с дочерью

Ольга Зуева с дочерью Одой Валентиной

В начале марта актриса и режиссер Ольга Зуева и 35-летний актер Данила Козловский впервые стали родителями: у пары родилась дочь, которой они дали необычное имя — Ода Валентина. Вчера Зуева, отмечавшая свое 33-летие, поделилась редким кадром с четырехмесячной дочкой, сделанным в США, где они с Козловским находятся вот уже несколько месяцев.

Мечтаю о том, чтобы снова отправиться к океану. Счастье в панаме,

— подписала фото звезда.

Дочь пары появилась на свет в США, где они решили остаться еще на некоторое время, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется и возвращение на родину не доставит им хлопот.

Лица своей дочери Зуева и Козловский пока так и не показали, да и вообще снимками с малышкой своих поклонников они радуют крайне редко, хотя те всегда с интересом ждут семейных кадров и просят делиться ими почаще.

Вам очень идет быть мамой,Ольга, вы расцвели в материнстве!

— отмечают подписчики Зуевой.

Данила Козловский с дочерью

Но пока Ольга и Данила все же осторожничают и не слишком балуют публику. Впрочем, в качестве альтернативы они с удовольствием публикуют снимки своего любимого питомца — собаки Груши, которая тоже собирает немало лайков и уже успела обзавестись армией поклонников.

На вопрос о том, когда они вернутся на родину, Козловский и Зуева не отвечают. Сама актриса называет это лето очень долгожданным и наслаждается каждым днем в новой для себя роли — матери.

По материалам: www.spletnik.ru