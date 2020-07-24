Певицу Клаву Коку едва не задержала полиция в ее день рождения

Клава Кока

Вчера певица и блогер Клава Кока отметила 24-летие. В своем инстаграме она опубликовала кадры с праздничной фотосессии на крыше, которая, судя по всему, чуть не оказалась под угрозой срыва. По словам самой артистки лейбла Black Star, ее едва не задержала полиция.

Клава Кока

О причинах прибытия стражей правопорядка ничего не известно, но на одной из фотографий действительно можно увидеть человека в полицейской форме. Сама Клава не дала внятных комментариев, но успокоила своих фанатов.

Все норм. Хорошо, что они любят трек «Покинула чат»,

— сообщила певица, дав понять, что конфликт исчерпан.

На дальнейшие планы звезды инстаграма приезд полиции, похоже, никак не повлиял. Вечером в одном из ресторанов состоялась запланированная вечеринка, видео с которой уже появились в сети.

Напомним, что за последнее время это не первый инцидент с блогерами. Не так давно в прессе бурно обсуждали вечеринку 29-летней Насти Ивлеевой, которую она устроила после того, как набрала 17 миллионов подписчиков. Тогда ее заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Запомнился и день рождения ее мужа Элджея, на котором Настя стреляла из автомата в воздух холостыми патронами.

А на прошлой неделе стало известно о конфликте YouTube-блогера Станислава Коваленко и блогера Зелимхана Зелимханова, который якобы закончился дракой парней в Митино.

Клавдия Высокова (это настоящее имя артистки) родом из Екатеринбурга. Она является популярным среди молодежи блогером и певицей, а также ведущей шоу «Орел и решка». В 2019 году она была номинирована на премию Nickelodeon Kids’ Choice Awards в номинации «Любимый российский музыкальный блогер».

По материалам: www.spletnik.ru