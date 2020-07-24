Певицу Клаву Коку едва не задержала полиция в ее день рождения

Культура
Игорь Кнышевский0
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Певицу Клаву Коку едва не задержала полиция в ее день рождения

Клава Кока

Вчера певица и блогер Клава Кока отметила 24-летие. В своем инстаграме она опубликовала кадры с праздничной фотосессии на крыше, которая, судя по всему, чуть не оказалась под угрозой срыва. По словам самой артистки лейбла Black Star, ее едва не задержала полиция.

Певицу Клаву Коку едва не задержала полиция в ее день рожденияКлава Кока

О причинах прибытия стражей правопорядка ничего не известно, но на одной из фотографий действительно можно увидеть человека в полицейской форме. Сама Клава не дала внятных комментариев, но успокоила своих фанатов.

Все норм. Хорошо, что они любят трек «Покинула чат»,

— сообщила певица, дав понять, что конфликт исчерпан.

Певицу Клаву Коку едва не задержала полиция в ее день рождения

На дальнейшие планы звезды инстаграма приезд полиции, похоже, никак не повлиял. Вечером в одном из ресторанов состоялась запланированная вечеринка, видео с которой уже появились в сети.

 

 

Напомним, что за последнее время это не первый инцидент с блогерами. Не так давно в прессе бурно обсуждали вечеринку 29-летней Насти Ивлеевой, которую она устроила после того, как набрала 17 миллионов подписчиков. Тогда ее заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Запомнился и день рождения ее мужа Элджея, на котором Настя стреляла из автомата в воздух холостыми патронами.

Певицу Клаву Коку едва не задержала полиция в ее день рождения

А на прошлой неделе стало известно о конфликте YouTube-блогера Станислава Коваленко и блогера Зелимхана Зелимханова, который якобы закончился дракой парней в Митино.

Клавдия Высокова (это настоящее имя артистки) родом из Екатеринбурга. Она является популярным среди молодежи блогером и певицей, а также ведущей шоу «Орел и решка». В 2019 году она была номинирована на премию Nickelodeon Kids’ Choice Awards в номинации «Любимый российский музыкальный блогер».

По материалам: www.spletnik.ru


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