Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем на прогулке с сыном в Лос-Анджелесе: новые фото

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном Джеком

Весь карантин 33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли и 52-летний Джейсон Стэтхем вместе с трехлетним сыном Джеком провели в своем доме в Лос-Анджелесе, стараясь лишний раз не выходить на улицу, поэтому после снятия большинства ограничений они стараются куда чаще бывать на природе и наслаждаться свежим воздухом.

Вот и на днях пара вместе с малышом отправилась на прогулку в ближайший к их дому парк. Папарацци в этот момент оказались поблизости и успели запечатлеть Рози, Джейсона и Джека на одной из улиц города. Мальчик с гордым видом сидел у папы на плечах, а Рози шла рядом и несла в руках его игрушечный прицеп. Хантингтон-Уайтли вышла на семейную прогулку в маске, а вот ее возлюбленный и маленький сын обошлись без средств индивидуальной защиты.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном Джеком

Модель неоднократно рассказывала в интервью, что появление на свет сына сильно изменило ее жизнь в лучшую сторону, а недавно призналась, что в ближайшем будущем хотела бы еще раз стать мамой. В своем инстаграме Рози сообщила фанатам, что мечты о большой семье со Стэтхемом появились у нее после их самой первой встречи, которая произошла в 2009 году.

Во время карантина Рози с удовольствием наслаждалась временем, проведенным со своей семьей, и придумывала различные способы разнообразить их досуг. Например, вместе с сыном Джеком они пробовали приготовить мороженое из натуральных фруктов. Не забывала звездная пара и о спорте: для этих целей Рози и Джек даже переоборудовали свой гараж в зал для занятий. При этом у Рози также оставалось время и на свое любимое дело: она продолжала работу над собственным косметическим брендом и сайтом Rose Inc. в удаленном режиме.

Нам повезло, что сейчас мы наслаждаемся временем, проведенным в семье. Сын чувствует себя отлично. Ему исполняется три года через несколько месяцев, не могу в это поверить! Ну а сейчас мы пытаемся приучить его к горшку,

— рассказывала Рози о своем карантине вместе с семьей в беседе с журналистами.

По материалам: www.spletnik.ru