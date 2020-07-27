Тимати и Филипп Киркоров с детьми вместе отдыхают в Греции, а Анастасия Решетова — у свекра во Франции

Филипп Киркоров с сыном Мартином/Тимати с дочерью Алисой

За несколько дней до своего ухода из лейбла Black Star 36-летний Тимати рассказал подписчикам в инстаграме, что летит на отдых. Тогда многие подумали, что рэпер спешит присоединиться к своей 24-летней возлюбленной Анастасии Решетовой и сыну Ратмиру, которые сейчас гостят в особняке его отца во Франции. Однако недавно выяснилось, что Тимати отправился вовсе не на Лазурный Берег, а в Грецию. Причем в компании своей мамы Симоны и шестилетней дочери Алисы.

На отдых рэпер вместе с семьей улетел на частном самолете, а уже на курорте встретился со своим звездным другом и коллегой Филиппом Киркоровым. Король российской поп-сцены также улетел из Москвы на частном самолете на несколько дней раньше рэпера и взял с собой в путешествие своих детей, восьмилетних Аллу-Викторию и Мартина.

Тимати с мамой Симоной Тимати с дочерью Алисой

Симона Юнусова

На побережье Критского моря Тимати и Филипп Киркоров вместе весело проводят время. Сегодня они провели весь день на яхте в открытом море, где обучали детей вейксерфингу — катанию на доске вслед за катером. Алиса, которая провела все детство у океана, держалась на доске очень уверенно, а вот Алла-Виктория и Мартин пока лишь учились покорять волны. В конце мастер-класс для детей показал Тимати, мастерством которого восхитился в своем инстаграме Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином

Филипп Киркоров с сыном Мартином

Мало достичь вершины, главное — не переставать быть на высоте! Всегда на гребне волны. Тимати — экстремальный, актуальный, сосредоточенный, свободный… Научит покорять любую волну и быть на Олимпе. Изучаем серфинг под наблюдением лучшего тренера. Тим — истинный пример рисковать, не прогибаясь под стереотипы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написал Киркоров о Тимати, намекая не только на его мастерство в водном спорте, но и на сегодняшний неожиданный уход рэпера из Black Star.

К слову, многие интернет-пользователи сразу же принялись интересоваться у Анастасии Решетовой, почему возлюбленный проводит отпуск отдельно от нее. Многие с иронией заметили, что, будучи в отношениях с Аленой Шишковой, мамой Алисы, рэпер также часто любил отдыхать отдельно, и напомнили, что это все закончилось расставанием. На многочисленные вопросы подписчиков модель поспешила ответить в своем инстаграме.

У нас раздельный отдых в этот раз. Папа ненадолго отдыхать, а мы — наоборот. Так полезно делать иногда,

— объяснила Анастасия.

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Сама Решетова продолжает наслаждаться отдыхом с сыном на Лазурном Берегу и делиться своими впечатлениями с подписчиками в инстаграме. Модель призналась, что сын с интересом и небольшим испугом исследовал соленое море и песчаный пляж, а также выразила надежду, что вскоре малыш поборет свой страх и сольется с природой, как персонаж Киплинга Маугли.

По материалам: www.spletnik.ru