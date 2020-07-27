Юлия Липницкая

22-летняя Юлия Липницкая впервые стала мамой. Этой радостной новостью олимпийская чемпионка поделилась в своем инстаграме. Девочка, которую назвали необычным именем Каталина, появилась на свет еще месяц назад, однако о ее рождении Юлия рассказала только сегодня.

Каталина. Сегодня нам месяц,— написала Липницкая в посте под фото, на котором позирует с малышкой и возлюбленным Владом Тарасенко.

Юлия Липницкая и Влад Тарасенко с дочерью Каталиной

О беременности бывшей фигуристки стало известно в середине июня. Новость о том, что она ждет ребенка, сообщил спортивный агент Андрей Митьков. Через день Липницкая подтвердила эту информацию, отметив, что она и сама хотела об этом рассказать чуть позже, однако ее опередили.

Мы с Владом (отец ребенка. — Прим. ред.) должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин,— сказала она.

Влад Тарасенко и Юлия Липницкая

Отцом ребенка стал 22-летний экс-фигурист Влад Тарасенко, с которым Липницкая встречается уже несколько лет. По слухам, их роман начался еще до победы Липницкой на Олимпиаде в Сочи, где она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.Тарасенко, как и Липницкая, тренировался у Этери Тутберидзе, и ее команду они покинули примерно одновременно. Сейчас вместе с возлюбленной, которая завершила спортивную карьеру в 2017 году после длительной борьбы с анорексией, он работает тренером в «Академии чемпионов Ильиных — Липницкой».

По материалам: www.spletnik.ru