Экс-супруга Джеффа Безоса выделила 1,7 миллиарда долларов на благотворительность и сменила фамилию

Джефф Безос с бывшей женой Маккензи

Еще в прошлом году 50-летняя экс-супруга «самого богатого человека в мире» Джеффа Безоса, Маккензи, пообещала пожертвовать как минимум половину своего огромного состояния, доставшегося ей после развода, на благотворительные цели, а теперь она наконец-то приступила к осуществлению этой цели.

Вчера Маккензи сообщила в своем блоге, что выделила почти 1,7 миллиарда долларов на помощь различным организациям, которые занимаются борьбой с расовым неравенством, дискриминацией представителей ЛГБТ-сообщества, проблемами изменения климата, а также поддерживают демократию, экономику и сферу здравоохранения.

Как и многие люди в мире, я с ужасом наблюдала за событиями, произошедшими в первой половине 2020 года. Однако мысль о том, что каждый из нас сможет как-то помочь этой планете, вселяет в меня надежду,

— объяснила Маккензи свое решение.

Джефф Безос с бывшей женой Маккензи

В своей публикации бывшая жена основателя Amazon также рассказала, что недавно официально отказалась от фамилии Джеффа, в браке с которым прожила 25 лет. Теперь в качестве фамилии Маккензи использует свое среднее имя Скотт, которое досталось ей от дедушки.

Напомним, в начале 2019 года Джефф и Маккензи объявили о своем разводе. После расставания с женой, в браке с которой бизнесмен воспитывал четверых детей, он не поскупился на отступные и выделил Маккензи 19,7 миллиона акций компании Amazon, которые изначально оценивались в 38,3 миллиарда долларов. В мае на фоне пандемии коронавируса акции компании резко подскочили, из-за чего состояние Маккензи увеличилось до 62,3 миллиарда долларов. Благодаря резкому скачку экс-супруге Безоса даже удалось ненадолго заполучить статус самой богатой женщины США, однако вскоре ей пришлось уступить это место дочери основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.

Еще в прошлом году Маккензи Безос стала участницей инициативы «Клятва дарения», созданной в 2010 году Биллом Гейтсом, и пообещала заниматься филантропией до того самого момента, пока ее «сейф не опустеет». Джефф поддержал инициативу бывшей супруги, однако сам присоединяться к акции не стал.

Напомним, что вскоре после объявления о разводе в прессу просочилась информация о новом романе 56-летнего Джеффа с 50-летней актрисой и телеведущей Лорен Санчес. Поговаривали, что именно отношения с ней и стали основной причиной развода Безоса с женой. Первое время Джефф и Лорен старались не афишировать свой роман, однако сразу после того, как бизнесмен уладил все финансовые вопросы с бывшей супругой в суде, они перестали скрывать свои чувства и теперь активно появляются на публике вместе.

Лорен Санчес и Джефф Безос

По материалам: www.spletnik.ru