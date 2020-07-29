«Вакцина есть, но ее скрывают»: Мадонну осудили за поддержку новой конспирологической теории о коронавирусе

Мадонна

Хотя количество случаев заболеванием коронавирусом в некоторых странах пошло на убыль, пандемия до сих пор остается одной из главных тем в новостной повестки. Всех интересует, смогут ли врачи в ближайшее время найти вакцину от заболевания, которое перевернуло привычный ход вещей по всему миру.

У 61-летней Мадонны свой взгляд на эти события. Певица примкнула к тем, кто считает пандемию следствием мирового заговора, и поделилась в своем инстаграме еще одной конспирологической теорией.

Мадонна

По мнению Мадонны, вакцина от коронавируса уже существует, но ее скрывают от людей. Певица поделилась в своем инстаграме видео некой группы врачей во главе с доктором Стеллой Иммануэль, в котором рассказывалось, что уже существует действенное лекарство, которое якобы применялось самими врачами, и тысячи американцев умирают напрасно (напомним, что ситуация в США остается одной из самых тяжелых в мире).

Правда освободит всех нас. Но некоторые люди не хотят ее слышать. Особенно ее не хотят слышать те, кто находится у власти и получает больше всего денег от этих долгих поисков вакцины. Вакцины, которая уже доступна и была проверена несколько месяцев назад. Они предпочитают использовать страх в качестве контроля, дают богатым стать еще богаче, а бедным — только еще больше беднеть. Эта женщина, Стелла, моя героиня. Спасибо ей,

— написала певица.

Вскоре пост Мадонны был помечен самим Instagram как ложная информация, а позднее он и вовсе исчез (удалила ли его сама певица или соцсеть не уточняется).

Напомним, что в мае Мадонна заявила, что сама переболела коронавирусом. Поп-дива рассказала, что у нее были обнаружены антитела. Она предположила, что перенесла заболевание во время тура Madame X в начале года, когда у нее и нескольких участников ее шоу были симптомы гриппа.

Ранее Мадонна также уже высказывалась по теме коронавируса, назвав его «великим уравнителем». То видео, записанное в ванной, также вызвало ажиотаж среди пользователей сети, а некоторые подписчики осудили певицу, отметив, что условия, в которых богатые и бедные переживают пандемию, совершенно разные. Тот ролик в итоге тоже был удален.

Вот и новый пост Мадонны понравился немногим. Певицу раскритиковали за распространение фейковой информации. Комментарий под постом успела оставить и Энни Леннокс.

Это безумие. Не могу поверить, что ты поддерживаешь это. Надеюсь, что твоя страница была взломана, и ты сейчас объяснишься,

— написала она.

По материалам: www.spletnik.ru