Инсайдер рассказал о первых днях Софи Тернер и Джо Джонаса в роли родителей

Джо Джонас и Софи Тернер

Несколько дней назад 24-летняя актриса Софи Тернер и 30-летний музыкант Джо Джонас впервые стали родителями. Как рассказали инсайдеры, сейчас супруги находятся дома вместе со своей новорожденной дочерью Уиллой.

Они уже дома и обустраиваются. Джо активно во всем участвует. Он хочет сделать все, что в его силах, ему нравится быть с малышкой и помогать Софи,

— рассказал инсайдер.

По его словам, супруги невероятно счастливы быть родителями и отправляют снимки дочери друзьям, а также звонят им по FaceTime, чтобы показать ее вживую.

Все за них очень рады,

— добавил он.

Тем не менее показывать малышку публике супруги пока не спешат.

Инсайдер также рассказал, что с именем дочери пара определилась еще до ее рождения.

Уилла — это не семейное имя и не сокращение от чего бы то ни было. Это имя они выбрали незадолго до появления дочери на свет,

— поделился он.

Певец Джо Джонас и звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер познакомились в 2016 году, а спустя год после знакомства они обручились. Свадьбу влюбленные сыграли в Лас-Вегасе, а через месяц устроили вторую церемонию во Франции. О беременности актрисы впервые стало известно в феврале — об этом сообщили западные СМИ. Сами супруги, несмотря на пандемию коронавируса, не прятались от посторонних и довольно часто совершали пешие прогулки, то и дело попадая в объективы папарацци.

Как сообщал в прошлом месяце источник из окружения пары, Софи и Джо с нетерпением ждали появления дочери на свет и готовились к долгожданному событию.

По материалам: www.spletnik.ru