«Летописец Путина» Андрей Колесников женился на молодой возлюбленной

Дарья Донскова и Андрей Колесников

Единственный журналист, которому дана привилегия публиковать на первых полосах газеты «КоммерсантЪ» пьесы, оды, а иногда и доброжелательные фельетоны из жизни Владимира Владимировича Путина — Андрей Колесников, — сегодня, забыв о президенте, принес присягу своей возлюбленной, — Дарье Донской. Первый журналист президентского пула организовал церемонию в соответствии со своим статусом: ЗАГС был выбран главный (разумеется, Грибоедовский), а гости, хоть и немногочисленные — были статусными и влиятельными.

Неофициальным оператором церемонии стала главная светская пара Москвы (а если начистоту, не столько светская, сколько т.н. power couple) — Ксения Собчак и Константин Богомолов. Документируя каждый шаг брачующихся, они трогательно и с неугасающей (если не раздражающей!) нежностью друг к другу вспоминали собственную церемонию, случившуюся в этих же стенах около года назад.

Дарья Донскова и Андрей Колесников

Константин Богомолов, Дарья Донскова, Андрей Колесников и Ксения Собчак

Дарья Донскова

Церемониймейстером действа по-дружески выступил радушный Михаил Куснирович, и к роли своей подошел ответственно: сопровождал пару от росписи до шампанского, подчинив себе и бюрократический антураж и коварный сабраж. Выпивали просто и эффектно — прямо на улице. Платье невесты было традиционным, роскошным и благородным, как и все, что отбирает для своих клиентов буржуазный ритейлер Bosco, познакомивший москвичей с западными брендами еще в том турбулентном 1998-ом. Чует мое профессиональное сердце, что платье тоже из того же магазина, — заметила Ксения Собчак, полноправный амбассадор свадебной линии Bosco. Наше же профессиональное сердце растаяло от искренности многочисленных сториc в инстаграме ведущей — только черствый смог бы заподозрить ее в коммерческом расчете.

Дарья Донскова и Андрей Колесников

Стоит заметить, что и Андрей Иванович соответствовал изысканной невесте. В стремлении подчеркнуть торжественность момента он смело франтовал в пиджаке Etro, составив конкуренцию самому Леониду Парфенову, известному поклоннику марки. Кажется разница в возрасте (четверть века!) заметно омолодила журналиста. Так что ждем новых игривых политических жанров — и искренне желаем паре долгих лет совместной жизни.

Михаил Куснирович

Дарья Донскова, Андрей Колесников и Михаил Куснирович

Мария Антипп, Михаил Куснирович и Игорь Миркурбанов

По материалам: www.spletnik.ru