Селфи на закате и верховая езда: Николь Шерзингер и Том Эванс наслаждаются летним отпуском

Том Эванс и Николь Шерзингер

С 35-летним регбистом Томом Эвансом 42-летняя певица Николь Шерзингер встречается уже несколько месяцев. Влюбленные уже даже успели не только вместе съездить в отпуск (а это отличная проверка отношений!), но и сделали другой важный шаг — спортсмен познакомил возлюбленную со своими родителями.

Сейчас пара продолжает наслаждаться обществом друг друга и устраивает романтические свидания. Вчера певица опубликовала новый кадр с бойфрендом — на нем они с нежностью смотрят друг на друга на фоне заката.

Очевидно, понимая, что любые фразы тут будут излишни, так как фото говорит само за себя, звезда оставила возможность своим поклонникам подобрать к снимку нужные слова. Стоит ли говорить, что и в комментариях преобладали смайлы в виде сердец?

Рассказывая, как они с Томом проводят лето, Николь также поделилась снимками, на которых она катается на лошади.

Как говорят инсайдеры, намерения пары в отношении друг друга очень серьезны — по слухам, они уже пытаются завести ребенка.

Том сказал друзьям, что он принимает витамины для повышения фертильности. Они с Николь очень сильно любят друг друга, и у них были серьезные разговоры обо всем, начиная от брака и заканчивая детьми,

— сказал источник.

Он также добавил, что Шерзингер и Эванс собираются купить дом, как только ситуация с коронавирусом смягчится. С тех пор, как они стали встречаться, они были вынуждены жить на два дома: Лос-Анджелес и Лондон, где у каждого из них есть недвижимость.

По материалам: www.spletnik.ru