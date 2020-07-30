Суд развел сына бывшего генпрокурора России Артема и Марину Чайку

Марина и Артем Чайка

Сегодня мировой судья участка № 378 Пресненского района Москвы расторг брак старшего сына бывшего генпрокурора России Артема Чайки и Марины Чайки, которые были женаты 21 год. Дело приняло публичную огласку после того, как Марина 28 июля опубликовала видеообращение, в котором попросила мужа вернуть ей паспорт и дать ей развод. Ролик был размещен на YouTube-канале Екатерины Гордон, которая представляет юридические интересы многодетной мамы.

Я просто женщина, которая хочет развестись со своим супругом. Мы прожили с ним 21 год, у нас четверо детей… Сейчас наша спокойная жизнь с детьми стала под угрозой. Я не делю с ним имущество, я не хочу ничего от супруга. Я хочу, чтобы мне выдали хотя бы паспорт, у меня нет его уже два месяца. Я вынуждена из-за этого подать в суд… Я просто понимаю, что в адрес моей семьи идут угрозы и обещания отобрать детей. Органы опеки дали понять, что в суде они будут защищать мужа. Я прошу прессу и всех людей поддержать меня, — заявила тогда Марина Чайка.

В суде никаких имущественных претензий к супругу Марина Чайка не выдвигала. Вопрос о проживании несовершеннолетних детей пары будет рассматриваться отдельно. Всего у пары четверо детей: 20-летняя Мария, 18-летний Сергей, 17-летняя Дарья и пятилетняя София.

Артем Чайка — бизнесмен, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, который сейчас занимает должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

По материалам: www.spletnik.ru