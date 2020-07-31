Эллен Дедженерес извинилась перед сотрудниками своего ток-шоу после обвинений в расизме и токсичной атмосфере

Эллен Дедженерес

На этой неделе сотрудники ток-шоу 62-летней известной американской телеведущей Эллен Дедженерес пожаловались на оскорбительные и неправомерные действия его продюсеров. Они рассказали, что те часто запугивали их и дискриминировали по расовому признаку. После того как скандал получил огласку и стало известно, что шоу будет подвергнуто внутреннему расследованию, Эллен написала публичное письмо, в котором принесла извинения пострадавшим.

Всем привет, это Эллен. В первый день нашего шоу я сказала всем на нашей первой встрече, что «Шоу Эллен Дедженерес» будет местом радости: никто никогда не повысит ни на кого голос и ко всем будут относиться с уважением. Очевидно, что-то изменилось, и я была разочарована, когда узнала это. И мне очень жаль. Любой, кто знает меня, понимает, что это противоречит тому, во что я верю и что я надеялась воплотить в нашем шоу,

— отметила она.

Дедженерес отметила, что без своей команды она не смогла бы добиться такого успеха, и сказала, что внутреннее расследование уже началось. Она выразила надежду, что в результате него будут исправлены многие проблемы.

Я полна решимости сделать так, чтобы это больше не повторилось. Я также узнаю, что люди, которые работают со мной, говорят от моего имени и искажают то, какая я есть на самом деле, и это должно прекратиться. Как человек, который был осужден и почти потерял все из-за того, что просто был тем, кто есть, я действительно понимаю и испытываю глубокое сострадание к тем, на кого смотрят по-другому, или с кем обращаются несправедливо, или еще хуже — игнорируют. Для меня ужасно думать, что кто-то из вас испытывал подобные чувства,

— продолжила Эллен.

Дженнифер Энистон и Эллен Дедженерес

Телеведущая сказала, что рада, что проблемы были доведены до ее сведения, и пообещала принять участие в том, чтобы подтолкнуть себя и других к развитию и росту.

Для меня и для Warner Bros. важно, чтобы каждый, у кого есть что сказать, мог высказаться и чувствовал себя в безопасности. Я очень горжусь работой, которую мы делаем, и весельем и радостью, которые мы все приносим в этот мир. Я хочу, чтобы все любили наше шоу, а все те, кто его делает, любили работать над ним. Повторюсь, что я очень огорчена, что не у всех был этот приятный опыт,

— отметила Дедженерес.

После разгоревшегося скандала, по слухам, исполнительный продюсер шоу Эд Глэвин собирается покинуть свой пост.

По материалам: www.spletnik.ru