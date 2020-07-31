Инсайдер: Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут под одной крышей

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Весь мир продолжает наблюдать за семейной драмой 43-летнего Канье Уэста и его 39-летней супруги Ким Кардашьян. За последние несколько недель рэпер много чего наговорил из-за острой фазы биполярного расстройства. Сначала кандидат в президенты США публично заявил, что они с Ким не планировали рожать Норт, потом обвинил жену в том, что она хотела запереть его в клинике, а следом и вовсе признался, что уже два года пытается развестись с Ким. На днях же выяснились новые подробности непростых отношений пары.

Инсайдер, слова которого цитирует издание UsWeekly, заявил, что серьезные проблемы в браке у супругов начались уже давно. По его словам, Канье и Ким уже год не живут под одной крышей, — Канье большую часть времени проводит в Вайоминге, в то время как Ким вместе с детьми живет в Лос-Анджелесе.

Канье Уэст и Ким КардашьянКанье находился в Вайоминге в течение всего последнего года, а Ким навещала его примерно раз в пять недель и привозила детей. Они не проводили время вместе, потому что он полностью переместил свою жизнь на ранчо. Это мало напоминает большую и счастливую семью,

— поделился аноним.

Со слов другого инсайдера выяснилось, что Ким не считает правильным находиться сейчас рядом с мужем, потому что считает, что это может плохо отразится на их с детьми психическом здоровье. В то время как сам Канье заявил в одном из своих свежих твиттов, что семья должна находится в этот период рядом с ним.

Она знает, что ей не стоит сейчас находится рядом с ним — это может навредить ей самой и их детям. Ему сначала нужно разобраться в себе, прежде чем вернуться к своим обязанностям мужа и отца,— уточнил инсайдер.

Ким Кардашьян с детьми

Выяснилось также, что Ким уговаривала мужа не баллотироваться на пост президента. Ее слова возымели обратный эффект и вылились в эмоциональное выступление перед избирателями в Южной Каролине, во время которого Канье расплакался и рассказал, что они с женой планировали избавиться от ребенка, когда она была беременна Норт.

Во время последней встречи в Вайоминге Ким и Канье также не смогли ни о чем договориться: по словам инсайдеров, рэпер отказывается понимать все то, что говорит супруга и не изменил в себе ничего из того, о чем она его просила. При этом разводиться звездная пара не хочет и делает все возможное, чтобы сохранить семью:

Ким очень расстроена. Меньше всего ей хочется разводиться с человеком, от которого у нее четверо детей. Она знает, что ее финансы не пострадают, однако думает о детях и партнерстве. Дело движется к разводу, но кто знает, сможет ли она на самом деле подписать бумаги.

Канье Уэст с детьми

Другой источник, также хорошо осведомленный проблемами в браке Ким и Канье рассказал, что телезвезда сейчас чувствует себя, как в ловушке: она любит мужа и считает его любовью всей своей жизни, но совершенно не знает, что им делать дальше.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян уже давала комментарий по поводу их накалившихся отношений с мужем и его желании баллотироваться на пост президента США. В своем инстаграме Ким заявила, что истинная причина странного поведения ее мужа кроется в его психическом заболевании — биполярном расстройстве.

По материалам: www.spletnik.ru