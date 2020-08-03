Хейли Бибер рассказала, как они с мужем Джастином будут воспитывать своих будущих детей

Джастин и Хейли Бибер

23-летняя модель Хейли Бибер снялась для обложки индийского Vogue. Звезда также дала изданию интервью, в котором рассказала и о семейной жизни с 26-летним мужем Джастином Бибером.

Хейли сообщила, что они с супругом будут воспитывать своих будущих детей так, чтобы те относились с уважением к движению Black Lives Matter, которое борется за права темнокожих.

Они вырастут, зная, как обращаться с людьми, почему мы не говорим каких-то определенных вещей, почему мы уважаем, признаем и доверяем в тех обстоятельствах, где это необходимо делать,

— заявила она.

Правда, когда пара планирует обзавестись потомством, Хейли не уточнила. В конце прошлого года Джастин намекал, что уже в этом году они с женой будут пытаться завести детей. При этом Бибер отмечал, что все решать будет жена:

Я думаю, что все зависит от Хейли, потому что это ее тело, — заявил он.

В интервью Хейли также рассказала, что их с Джастином детство сильно отличалось. Несмотря на то что она росла в известной семье актеров, она никогда не думала, что станет знаменитой, в отличие от Бибера, который прославился в очень юном возрасте и рос под пристальным общественным вниманием. Так, когда он ездил на гастроли, еще даже не научившись водить машину, Хейли училась на дому и совершенствовала свои балетные навыки.

Честно говоря, я не думала, что когда-нибудь стану знаменитой. Конечно, я знала, что мой отец был актером, и довольно знаменитым, но если сравнить то, как я росла, с тем, как рос Джастин, то могу сказать, что он был гораздо моложе меня, когда получил безумный опыт популярности,

— отметила она.

По материалам: www.spletnik.ru