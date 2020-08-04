Хайди Клум отрицала свою связь с покойным Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле и педофилии

Хайди Клум

В четверг, 30 июля, судебные документы, связанные с делом покойного Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле и педофилии, были представлены общественности. Среди них была стенограмма телефонного разговора Вирджинии Джуффре (она говорила, что Эпштейн держал ее в сексуальном рабстве, когда ей было 16 лет, а также заявляла, что ее заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю) и ее адвокатов в 2011 году, в котором она утверждала, что видела знаменитую модель Хайди Клум среди знаменитостей, путешествующих на частном самолете Эпштейна.

Однако немецкая модель отрицала, что когда-либо была связана с Джеффри Эпштейном. Ее адвокат выпустил заявление, в котором назвал эти утверждения ложными.

Любая ссылка на Хайди Клум в связи с Джеффри Эпштейном абсолютно ложна. Имя и инициалы Хайди Клум отсутствовали во всех бортовых журналах, которые были выпущены. В списке значатся многие высокопоставленные лица, но мисс Клум не входит в их число. Объяснение этому простое. Она никогда не летала ни на одном самолете мистера Эпштейна. А все потому, что она не знала мистера Эпштейна и никогда не была на его острове,

— заявил адвокат Хайди Дэниель Пассман.

Сама Клум выражала сочувствие жертвам Эпштейна в заявлении для журнала People.

Я смотрела новости и видела, что меня ошибочно назвали пассажиром одного из рейсов мистера Эпштейна. Я не была знакома с ним и поэтому никогда не летала на его самолетах, не была у него дома или на его острове. Я говорю это потому, что не хочу, чтобы мое имя ошибочно связывали с мистером Эпштейном и чудовищной историей вокруг него. Я поддерживаю жертв, которые так отважно выступили, и я тоже хочу, чтобы правда всплыла и справедливость восторжествовала,

— сказала она.

Бывшая модель Victoria’s Secret была не единственной знаменитостью, которую называли в числе знакомых Эпштейна. Говорили, что к его услугам обращались бывший президент США Билл Клинтон и средний сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю. Последнему и вовсе пришлось несладко: из-за разгоревшегося скандала он был вынужден сложить с себя королевские полномочия и теперь может предстать перед судом США).

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп

По материалам: www.spletnik.ru