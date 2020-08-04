Ирина Горбачева подтвердила отношения с музыкантом Антоном Савлеповым

Ирина Горбачева/Антон Савлепов

О том, что сердце 32-летней Ирины Горбачевой несвободно, поклонники актрисы догадывались давно. И вчера она их догадки подтвердила. В своем инстаграме звезда сериала «Чики» опубликовала снимок с новым бойфрендом, в котором ее фанаты быстро узнали украинского музыканта Антона Савлепова, бывшего участника группы Quest Pistols.

На фото Ирина и Антон держатся за руки, и актриса не скрывает своей радостной улыбки. Как оказалось, влюбленные вместе отдыхали в Киеве — городе, который, по словам Горбачевой, всегда будет в ее сердце.

Давно ли пара вместе, неизвестно, но еще в прошлом году актриса появилась в клипе новой группы «Агонь» своего 32-летнего возлюбленного на песню «Бомба». А в июне Горбачева написала в своем инстаграме поздравление с днем рождения, которое, как теперь понятно, было адресовано Савлепову.

С днем рождения, мальчик! Только от тебя моя улыбка распирает меня так, что я похожа на чеширского кота. Желаю только одного… встречи,

— написала Горбачева.

И Горбачева, и Савлепов раньше состояли в браках. Актриса в 2018 году развелась со своим коллегой Григорием Калининым, с которым три года прожила в браке. Как признавалась Горбачева, причиной ее расставания с мужем стали его измены, которые она не смогла ему простить.

Савлепов же расстался со своей женой Юлией, директором его группы, всего несколько месяцев назад. Что послужило причиной их разрыва и связан ли его развод с новым романом, неизвестно.

По материалам: www.spletnik.ru