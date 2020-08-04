Мишель Обама поздравила мужа с днем рождения и поделилась архивной семейной фотографией

Барак и Мишель Обама с дочерьми

Сегодня 44-й президент США Барак Обама принимает поздравления по случаю своего 59-летия, и его жена Мишель не упустила возможность напомнить фолловерам в инстаграме об этом. 56-летняя бывшая первая леди опубликовала в соцсети снимок из семейного архива, намекнув в своем поздравлении, что многое у них с супругом еще впереди.С днем рождения, мой любимый парень. Поднимем бокал за все хорошие дни, голубое небо и новые приключения,— написала Мишель.

Барак и Мишель Обама с дочерьми

Несколько дней назад стартовал собственный подкаст Мишель, и первым гостем, у которого она взяла интервью, стал ее муж — супруги поговорили о начале своей истории любви, интересующих их общественных инициативах и взрослых дочерях.

После ухода с президентского поста Барак Обама приступил к работе над мемуарами и подписал вместе с женой Мишель соглашение с Netflix о продюсировании фильмов и сериалов.

По материалам: www.spletnik.ru