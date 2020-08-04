Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли жалеют о свадьбе на рабовладельческой плантации: «До сих пор мучаемся угрызениями совести»

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

32-летняя Блейк Лайвли и 43-летний Райан Рейнольдс вместе уже больше восьми лет. Осенью 2012 года влюбленные сыграли свадьбу спустя 11 месяцев после начала романа. Пышное торжество прошло на одной из самых фотографируемых плантаций на юге США под названием Бун-Холл. Это место по сей день привлекает большое количество туристов: в Бун-Холл проводятся автобусные экскурсии и различные театрализованные представления.

Недавно же Райан Рейнольдс побеседовал с изданием Fast Company и на фоне недавно отгремевших в США митингов и протестов Black Lives Matter признался, что они с Блейк до сих пор сожалеют, что провели свадьбу именно в этом месте. По словам актера, перед торжеством они с женой были недостаточно ознакомлены с историей рабовладельческой плантации.

Выбор столь неоднозначного места для проведения свадьбы, исторически связанного с расизмом, в своем время спровоцировал скандал — многие осудили пару за невежество.

В беседе с журналистами Рейнольдс рассказал, что они с женой до сих пор терзаются угрызенями совести по этому поводу. Чтобы немного стереть воспоминания о празднике, прошедшем на бывшей плантации рабов, несколько лет спустя они даже решили сыграть вторую свадьбу прямо у себя дома.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

С этим невозможно смириться. Сначала мы видели это место для проведения свадьбы на красивых картинках в Pinterest (социальный фотохостинг. — Прим. ред.). Совсем другая картина предстала перед нами в день торжества: это было место, построенное на разрушительной трагедии. Много лет назад мы во второй раз сыграли свадьбу уже дома, но до сих пор мучаемся угрызениями совести. Это гребаная гигантская ошибка, которая может заставить вас либо закрыться в себе, либо многое переосмыслить и начать действовать. Это не значит, что ты не облажаешься снова. Однако в этом и суть переосмысления — это работа, которая никогда не заканчивается,

— поделился своими чувствами Райан.

Примечательно, что интернет-сервис Pinterest и свадебный портал The Knot в прошлом году перестали активно рекламировать рабовладельческую плантацию Бун-Холл во избежании разжигания расового скандала. Теперь в поисковой строке Pinterest вы просто не можете найти контент по теме «плантация для свадьбы». При этом в поисковой системе Google все еще размещена информация об этом месте, однако теперь в соответствии с новой этикой она сопровождается баннером с предупреждением о том, что данный контент может нарушать политику компании.

Свадьба должна быть символом любви и единства, а рабовладельческие плантации не олицетворяют собой ничего из вышеперечисленного,

— прокомментировал эти изменения представитель Pinterest.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс остро отреагировали на резонансную гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. После случившегося они пожертвовали 200 тысяч долларов в Фонд правовой защиты и образования, а позже объяснили свое решение.

Мы стремимся воспитывать наших детей так, чтобы они никогда не выросли на этих безумных стереотипах в обществе. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы они никогда сознательно или бессознательно не причинили боль другому существу,

— отметили супруги в своем официальном заявлении.

Напомним, что недавно в центре расового скандала оказалась и другая знаменитость, 62-летняя американская телеведущая Эллен Дедженерес. Сотрудники ее популярного ток-шоу пожаловались на оскорбительные и неправомерные действия продюсеров передачи, а также то, что их часто запугивали их и дискриминировали по расовому признаку. При этом многие работники намекали, что Эллен прекрасно знала о происходящем и сама создавала такую атмосферу в коллективе.

После того, как проблема была вынесена на публику, Дедженерес принесла свои извинения всем пострадавшим и заявила о начале внутреннего расследования в коллективе. При этом в сети ходили слухи, что телеведущая даже планирует покинуть свой пост из-за обвинений ее шоу в расизме и токсичной атмосфере. Сегодня же выяснилось, что Эллен останется ведущей шоу — новый сезон ее передачи стартует уже 9 сентября.

Похожий случай произошел с директором отдела моды Vogue Brazil Донатой Мейреллес, которая была вынуждена уйти со своего поста после расистского скандала. Все произошло после появления в соцсетях фотографий с вечеринки по случаю 50-летия Майреллес, — на них она позировала на белом стуле в окружении темнокожих девушек в традиционных нарядах, которые напоминают одежду домашних рабынь.

Доната Мейреллес

После этого в сети разгорелось активное обсуждение на эту тему: многие решили, что это была тематическая вечеринка в колониальном стиле, а другие сравнили это фото со снимками 1860-х, когда наличие рабов считалось признаком высокого статуса. После случившегося Доната принесла свои публичные извинения и заявила, что это была вовсе не тематическая вечеринка. Вскоре представители бразильского Vogue подтвердили, что Мейреллес подала в отставку, и сообщили о закрытии рабочей позиции фэшн-директора, потому что эта должность когда-то была создана специально под нее.

По материалам: www.spletnik.ru