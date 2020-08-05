Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на прогулке с детьми в Центральном парке в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с детьми

По мнению 45-летнего Алекса Родригеса, в мире больше нет такого города, как Нью-Йорк. Даже в самые тяжелые времена, считает спортсмен, он может похвастаться силой, стойкостью и своими жителями.

Вчера бывший бейсболист вместе со своей 51-летней невестой Дженнифер Лопес еще раз убедился в этом лично. Влюбленные отправились на прогулку в одно из самых популярных мест города — Центральный парк, а компанию им составили их дети: 12-летние сын Лопес Макс и дочь Эмма и дочери Родригеса, 15-летняя Наташа и 12-летняя Элла.

И Дженнифер, и Алекс, которые обручились в прошлом году, — оба уроженцы Нью-Йорка. Карантин звездное семейство проводило во Флориде, а теперь они перебрались в Нью-Йорк, где у них есть особняк стоимостью 10 миллионов долларов на Лонг-Айленде.

Выходить на улицу Дженнифер и Алекс с детьми не боятся, несмотря на то что ситуация с коронавирусом в США по-прежнему тяжелая. Но, надо отдать им должное, меры предосторожности они соблюдают и призывают к этому и остальных.

Можете сказать, улыбаюсь ли я под маской? Мы носим наши маски, чтобы защитить себя и друг друга. Надевать их — значит заботиться,

— отмечает Лопес.

Как отмечают поклонники звезды, даже маска в ее образ вписывается очень гармонично и выглядит стильно.

Вот почему вы меня так вдохновляете! Прекрасная семья! Спасибо вам за все!

— продолжают восхищаться фанаты Лопес.

По материалам: www.spletnik.ru