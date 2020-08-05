Михаил Ефремов не признал свою вину в суде по делу о смертельном ДТП

Михаил Ефремов

В эти минуты в Москве проходит очередное заседание Пресненского суда по делу о смертельном ДТП с участием 56-летнего Михаила Ефремова.

Напомним, 8 июня актер на своем джипе вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьерской службы. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался, а в крови Ефремова были обнаружены следы алкоголя и наркотиков. В первые дни после трагедии актер записал видеообращение, адресованное родственникам погибшего, и принес свои извинения. Кроме того, он признал свою вину во время первого заседания суда.

Михаил Ефремов

Однако теперь в ходе заседания суда Ефремов отказался признать свою вину в ДТП.

Как я могу признать свою вину, когда я ничего не помню,

— цитирует актера «РИА Новости».

Напомним, что ранее о том, что Ефремов отказывается от признани своей вины, журналистам сообщал адвокат актера Эльман Пашаев, однако сегодня такая позиция впервые была озвучена лично Ефремовым.

Адвокат актера сегодня также заявил, что располагает некими данными о фальсификациях со стороны потерпевших.

В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших,

— сказал Пашаев перед зданием суда.

В ходе заседания прокурор заявил, что Ефремов превысил скорость на 25 км/ч и потерял контроль над управлением автомобилем. Инспектор ГИБДД, оформлявший протокол на месте аварии, подтвердил, что за рулем машины находился именно Ефремов. Этот вопрос ранее также становился предметом споров, так как некоторые сторонники актера высказывали мнение, что автомобилем в момент аварии управлял не Ефремов.

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Суд поместил актера под домашний арест до 22 января 2021 года. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

По материалам: www.spletnik.ru