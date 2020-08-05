Натали Портман поздравила мужа Бенжамена Мильпье с годовщиной свадьбы и поделилась архивным снимком

Культура
Игорь Кнышевский0
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Натали Портман поздравила мужа Бенжамена Мильпье с годовщиной свадьбы и поделилась архивным снимком

Натали Портман и Бенжамен Мильпье

4 августа 2012 года Натали Портман и Бенжамен Мильпье поженились. В честь восьмой годовщины свадьбы 39-летняя актриса опубликовала архивный снимок с 43-летним супругом и поздравила его с их личным праздником. На фото актриса в свадебном платье от Rodarte и с цветочной диадемой, украшающей ее голову, танцует вместе с мужем.

Натали Портман поздравила мужа Бенжамена Мильпье с годовщиной свадьбы и поделилась архивным снимком

По-прежнему мой любимый партнер по танцам,

— подписала она кадр.

Мильпье, в свою очередь, признался жене в любви и назвал ее королевой.

Натали Портман поздравила мужа Бенжамена Мильпье с годовщиной свадьбы и поделилась архивным снимком

Натали и Бенжамен познакомились во время съемок фильма «Черный лебедь» (Мильпье работал хореографом, а Портман играла балерину), за роль в котором актриса получила премию «Оскар». Вскоре после знакомства они обручились, а еще через несколько месяцев на свет появился их сын Алеф. В 2017 году они стали родителями во второй раз — у пары родилась дочь, которую они назвали Амалией.

Сейчас супруги, по слухам, вновь ждут прибавления в семействе — не так давно в сети появились снимки, на которых актриса предстала с округлившимся животом. Но подтверждать эти догадки поклонников Натали и Бенжамен пока не спешат.

Натали Портман поздравила мужа Бенжамена Мильпье с годовщиной свадьбы и поделилась архивным снимком

По материалам: www.spletnik.ru


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