СМИ обсуждают новый роман Дмитрия Исхакова после расставания с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

С конца весны СМИ обсуждают расставание 33-летней Полины Гагариной и 42-летнего Дмитрия Исхакова — супруги не развелись, но у каждого из них теперь, похоже, своя личная жизнь. На днях Исхаков попал в объектив папарацци в компании брюнетки с ребенком на ВДНХ, а месяцем ранее фотографию предположительно той же женщины Дмитрий опубликовал у себя в инстаграме. Как пишет «Комсомольская правда», речь идет о бизнесвумен и совладелице коммерческого банка Екатерине.Активные обсуждения фотографий Дмитрия с ней заставили Исхакова прокомментировать слухи о новом романе.

Фото из инстаграма Дмитрия ИсхаковаНу все, вот она слава! Я теперь герой желтых хроник. Кстати, очень уважаю профессию журналиста, особенно такого рода. Ну а теперь серьезно. Как же мне личную жизнь теперь строить?! И в тиндере не зарегистрируешься, спалят тут же (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— написал фотограф у себя в инстаграме.

Дмитрий Исхаков

Сообщается, что у его новой спутницы, помимо доли в банке, есть свое ИП, которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и финансовыми услугами, а также небольшой бизнес по переработке картофеля.

Полина Гагарина

По материалам: www.spletnik.ru