Украинский певец Сергей Бабкин с супругой заболели коронавирусом

Как отметил певец, симптомы болезни появились у его жени Снежаны, а вот у него никаких проблем со здоровьем не было.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Сергея Бабкина.

После установления диагноза семейная пара отправилась на самоизоляцию:

«Жене стало плохо 4 дня назад: у нее першило в горле и была ломота в теле. На следующий день она стала кашлять, но горло не болело… Также повысилась слегка температура тела — до 37,1 градуса».

По словам Бабкина, супруга сразу же позвонила семейному врачу, а он, узнав о симптомах, сразу посоветовал сдать тест на коронавирус:

«Это было 24 августа, День Независимости… Я на съемках, хорошо себя чувствую. А жена едва нашла врача в праздничный день. Днем у неё поднялась температура к 38,6, она её сбила. Врач приехал к нам в отель уже вечером и взял ПЦР-тест у неё, и у меня, за компанию, хотя у меня никаких симптомов не было».

Бабкин добавил, что уже 25 августа Снежана проснулась от сильной ломоты в теле:

«У неё всё болело, температура 37… Пропало обоняние, хотя заложенности носа не было. А также она жаловалась, что у неё сильно пекло в области хребта и груди».

Сегодня же, пишет Бабкин, температура тела поднялась и у него:

«Кажется, что коронавирус очень далеко… Но он рядом. Будьте осторожными придерживайтесь мер безопасности».

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец заболела коронавирусом.