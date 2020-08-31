Выполните последнее желание — Ефремов выдвинул требования в суде перед «казнью»

Во время сегодняшнего заседания суд, российский актер снова настаивал на своей невиновности и просил о проведении ещё одной экспертизы.

Об этом пишет НБН ссылаясь на ТСН.

31 августа в Москве проводится очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова. Во время заседания актер снова заявил, что не виновен в аварии, так как никогда в жизни не позволял вести автомобиль в алкогольном опьянении:

«С давних времен принято выполнять последнее желание того, кого приговорили к казни. Я к казни приговорен с 9 июня, когда адвокаты потерпевших, начали в СМИ рассказывать о том, что я виновен. Но я никогда не садился за руль пьяным. И я прошу провести ещё одну биологическую экспертизу, чтобы узнать истину».

Ефремов имеет виду проведение экспертизы лобового стекла его авто. Защитники Ефремова отметили, что если результаты экспертизы покажут, что за рулем был именно актер, то он признает свою вину.

Напомним, ранее мы писали, что Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП.