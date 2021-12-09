Об этом передает «НБН» ссылаясь на интервью Киркоров для издания «7 дней«.



По словам короля российской эстрады, только спустя годы он смог понять — женитьба с примадонной была ошибкой:



«Вся эта история началась с моего каприза — хочу в жёны Пугачеву. Но Алла — это же не статуэтка среди других наград, а великая женщина. Наши отношения оказались совершенно другими… Очень жаль, что и я, и Алла слишком поздно поняли, что совершили ошибку».



Более того, Киркоров внезапно признался, что вообще не верит в любовь:



«Я не верю в любовь, не существует такого чувства. Мне и без всего этого хорошо, получаю достаточно эмоций на сцене».

Напомним, ранее мы писали, что Филипп Киркоров опозорил Ани Лорак.