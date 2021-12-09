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По его словам, они с Аллой поняли это когда уже было поздно.

«Захотел жениться на Пугачевой. Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей», — объяснил артист.

Сейчас Киркоров говорит, что не верит в любовь, что ее в действительности нет, и жизнь без нее намного проще. А эмоций ему вполне хватает на сцене.

Однако многие знакомые певца ранее отмечали, что он после развода долгое время ходил разбитым, потому что продолжал любить Пугачеву и не скрывал этого. Поэтому они недоумевают, с чем связаны его эти откровения.

Кроме того, Киркоров рассказал, что после рождения его детей Аллы-Виктории и Мартина, он теперь живет с оглядкой на то, как его дети будут оценивать его творчество и поступки.

Как известно, Киркоров и Пугачева прожили в браке всего несколько лет. После чего примадонна вышла замуж за шоумена Максима Галкина и совсем скоро они отметят свой 10-летний юбилей.

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