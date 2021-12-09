Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Веры Брежневой.

Певица Вера Брежнева опубликовала новое фото в социальной сети Instagram. На снимке знаменитость позирует в стильном берете. Головной убор певицы весьма необычный – он полностью инструктирован стразами. В отблеске света берет выглядит очень эффектно.

Фото — скриншот Инстаграм-страницы Веры Брежневой

Брежнева пишет, что в последнее время ей нравится носить головные уборы. Она также поинтересовалась у своих подписчиков, как она смотрится в этом эффектном головном уборе.

«Мне идет?», — интересуется певица.

Поклонники не оставили без внимания публикацию исполнительницы. Многие из них пишут, что Вере идет этот головной убор, другие же просто не упустили возможности сделать комплимент любимой певице.

«Верочка красавица, а что тебе может не идти?». «Прелесть». «Красивая». «Вера, главное, чтобы вам самой нравилось». «Как-то необычно», — пишут поклонники.

Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева рассказала о дне, который кардинально изменил ее жизнь.