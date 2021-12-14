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Премьера фильма состоялась в декабре 1971 года, и он стал одним из самых популярных, оказавшись на 12 месте по посещаемости за всю историю советского кинематографа.

Что известно о главных героях фильма и как сложилась их судьба

Известно, что Евгений Леонов стал известным актёром не сразу, а роль рецидивиста Доцента принесла ему огромную популярность. Он мог еще много ролей сыграть в кино, но подвело здоровье. В 1988 году у актёра случился инфаркт, и он пережил клиническую смерть. После этого были суровые 90-е годы, Леонов уже не снимался в кино, выступал на сцене в театре. Однажды по пути на работу у него оторвался тромб, и артиста настигла смерть. Ему было 68 лет.

С Георгием Вициным была другая история. Он прожил долго, потому как следил за здоровьем и вел трезвый образ жизни, но в последнее время практически не появлялся на людях. Однажды все же его пригласили на творческую встречу, и он не смог отказаться. 84-летнему Вицину стало плохо на сцене, и его экстренно госпитализировали, однако спасти не смогли.



Савелий Крамаров, в восьмидесятые уехал в США, где успел сняться в нескольких фильмах в Голливуде, но подвело здоровье. Врачи диагностировали у него рак прямой кишки. Крамаров перенес сложную операцию, но осложнения привели к тромбозу и инсульту. Звезда советских комедийных фильмов умер в возрасте 60 лет.

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