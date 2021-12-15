Об этом сообщает «НБН».

Украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает в России, выступила на «Главном новогоднем концерте» в Москве в откровенном наряде. Певица спела дуэтную песню с российским рэпером Мот.

Для выступления знаменитость выбрала короткое черное платье «изюминкой», которого стал экстремальный вырез. Вырез начинался прямо с линии талии и полностью обнажил бедро певицы.

Снимки, сделанные во время выступления, Ани опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Глядя на фото, на первый взгляд может показаться, что исполнительница отказалась от нижнего белья. Но если внимательно приглядеться, то заметна подкладка телесного цвета, которая создает иллюзию голого тела.

Опубликованные Лорак фото в соцсети Instagram набрали множество лайков и комментариев. При этом некоторые пользователи пишут, что наряд певицы слишком откровенный.

«Под ним ведь нет трусиков?». «Остановись, скоро совсем голая выйдешь на сцену», — пишут подписчики.

Другим же образ певицы пришелся по душе, несмотря на откровенный разрез.

«Очень сексуальное платье». «Шикарный наряд». «Платье супер», — добавляют комментаторы.

Ранее мы писали, что поклонники не смогли узнать Ани Лорак на новом видео.