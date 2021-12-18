Победитель романтического проекта «Холостячка», бизнесмен Андрей Задворный резко высказался о певице Злате Огневич, за сердце которой он боролся на протяжении всего шоу.

Мужчина резко высказался об экс-возлюбленной, отметив, что он не испытывает к ней теплые чувства, сообщает «НБН».

Соответствующие короткие ролики Задворный опубликовал в Stories в своем Instagram-аккаунте, пожаловавшись на то, что до сих пор хейтеры донимают его вопросами о происходящем в личной жизни.

Бизнесмен пожаловался, что после просмотра пост-шоу он не испытывает теплых чувств к Огневич, кроме того, он не сомневается, что слезы артистки были пролиты лишь для того, чтобы вызвать к ней сочувствие. Он добавил, что после слез певицы на него вылился весь хейт.

Победитель шоу подчеркнул, что от своих слов о том, что ему было больно переживать разрыв с Огневич, он отказываться не будет. При этом он недоумевает, за что его так критикуют, подчеркнув, что они с певицей «расстались по-человечески».

Напомним, что ранее холостячка Огневич раскаялась в своем выборе мужчины в финале шоу. Певица поделилась с поклонниками личной драмой, которая произошла после окончания проекта: Задворный обидел артистку, резко разорвав с ней отношения.