Об этом пишет «НБН» ссылаясь на комментарий Олега Винника для программы «Світське життя».



За свою певческую карьеру 48-летний Олег Винник записал общие песни только с тремя исполнителями — Потапом, Олей Поляковой и Элиной Иващенко.

Правда, признался артист, дуэтов могла быть гораздо больше, просто из-за нехватки времени ему пришлось отказать в записи буквально половине украинского шоу-бизнеса. Он уточнил, что однажды его даже пытались подкупить и предлагали более 500 000 долларов за совместную песню.



Как выяснилось, не только известные артисты хотят спеть вместе с Олегом Винником. О таком дуэте мечтают и поклонницы артиста… И те, кто более состоятелен, также предлагали Олегу «небольшие» презенты. В частности, рассказал певец, одна дама предлагала ему за дует автомобиль класса люкс:



«Но мне стыдно, чтобы какая-то поклонница дарила мне такие подарки. Я не думаю о дорогостоящих вещах. Надо просто делать свое дело, а Господь всё видит».

Напомним, ранее мы писали, что Олег Винник отменил два масштабных концерта в Киеве.