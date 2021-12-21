Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «КП в Украине«.



Организаторы мероприятия назвали возмущения Тины Кароль странными. В частности, генпродюсер и сооснователь YUNA Павел Шилько отметил, что его претензии артистки шокировали.



Шилько напомнил, что за свою карьеру Тина получила шесть статуеток YUNA, а в прошлом году удостоилась награды «За особые достижения в музыке»:



«Я очень удивился, что Тина Кароль предъявила претензии нашей премии, что она пожаловалась на нехватку номинаций. Она попала в номинацию «Лучшая певица», а это значит, что мы признаем её большой вклад в музыку в этом году».



Продюсер также прокомментировал ситуацию с номинацией «Лучшее концертное шоу», ведь именно эта номинация вызвала больше всего «шумихи». Как объяснил Шилько, в эту номинацию попадают только шоу, которые были вне фестивалей и на которые продавали билеты. А шоу Кароль, которое она делала на фестивале Atlas Weekend, не отвечает этим критериям:



«Шоу Тины на фестивале проходило в бесплатный день, а потому оно не может попасть в нашу номинацию. Таков регламент».

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль возмутилась музыкальной премией YUNA.