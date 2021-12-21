Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «UA: Перший«.



О том, что формат отбора на песенный конкурс «Евровидение» изменится, сообщил член правления «Суспільного» Ярослав Лодыгин.



Он отметил, что в этом году заниматься отбором участника будет только «Суспільне» (в последние годы отбором занимались два телеканала — «UA: Перший» и «СТБ»). Более того, процесс отбора будет сокращен с трех эфиров до одного.



Ранее зрители выбирали шестерку лучших в двух полуфиналах. Уже в финале из шести претендентов выбирали одного победителя. Теперь же выбирать лучшего будут сразу в финале. Финальный отбор, отметил Лодыгин, пройдет в феврале 2022 года.



До 10 января 2022 года артисты, желающие представить Украину на конкурсе, должны отправить свою заявку на телеканал. Из всех заявок оргкомитет выберет 10-ку лучших, которые и представят свои песни в финале. Уже из этой десятки украинцам предстоит выбрать, кто поедет представлять страну на «Евровидении».

Напомним, ранее мы писали, что телеканал «СТБ» больше не будет заниматься Нацотбором на конкурс «Евровидение».