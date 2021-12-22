Об этом передает «НБН» ссылаясь на интервью Елены Кравец для Маши Ефросининой.



По признанию звезды комедийных программ, уже три года она страдает крапивницей — кожным заболеванием:



«Вот три года назад, непонятно откуда, непонятно почему у меня проявилась эта болезнь».



Как отметила Кравец, только сейчас она поняла, что крапивница появилась из-за сильного стресса, но сначала она не могла понять, почему на её коже начали выступать красные пятна.



Когда Кравец пришла к доктору, её уверили, что покраснения пропадут в течение нескольких недель и посоветовали «не париться» из-за этого. Но вот прошло уже три года, а крапивница так и не исчезла:



«Она со мной уже третий год. Иду с ней буквально рука об руку».



Стоит отметить, что Елена Кравец не смогла больше рассказать о своем заболевании. Как призналась актриса, она хотела быть откровенной, но перед съемками интервью поняла, что не готова к этому.



Кравец добавила, что она на пути к исцелению и надеется, что скоро крапивница отступит:



«Когда я смогу побороть болезнь, тогда я смогу рассказать всё о ней», — подытожила актриса.

Напомним, ранее Елена Кравец опровергла слухи о том, что будет баллотироваться на пост мэра Киева