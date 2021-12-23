Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Комсомольская Правда в Украине».

Певица Тина Кароль высказалась о своем отказе от концертов в Российской Федерации.

Знаменитость подчеркнула, что за последние 7 лет они ни разу не выступала в России. Однако певица не скрывает, что могла бы зарабатывать намного больше, если бы гастролировала в России.

«Я очень много потеряла финансово. Однако я не жалуюсь, таков мой выбор. Я служила в ВСУ, пела в ансамбле, ездила по гарнизонам. Оставаться в Украине – это мое решение… Я за Украину, но в тоже время я являюсь одной кормилицей своей семьи и своего коллектива», — сказала певица.

При этом Кароль не хочет быть «моральным судьей» для артистов, которые после того, как Россия захватила часть украинских территорий и развязала войну на Донбассе, отправились делать карьеру в РФ.

Певица сказала, что за этим пусть следят закон и политики.

Ранее мы писали: сколько стоит выступление Тины Кароль в новогоднюю ночь?