Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, в Москве умер популярный советский актер Владимир Татосов.

Отмечается, что на момент смерти актеру было 95 лет.

Из фильмобиографии актера известно, что он участвовал в съемках порядка семидесяти фильмов, а также сериалов. Хотя в больше части из них он играл не главные роли, а второстепенные.

Владимир Татосов был известным по таким популярным кинолентам, как «Бандитский Петербург», в котором сыграл роль Моисея Лазаревича Гутмана, роль Феликса в «Соломенной шляпке», «Дуплета» в сериале «Улицы разбитых фонарей» и дургих…

В 1991-м году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.

СМИ сообщают, что перед смертью актер болел инфекцией коронавируса COVID-19. Кроме того, у него было онкологическое заболевание.

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Первый заместитель руководителя Государственной думы России по культуре Елена Драпенко заявила, что на фоне онкологии, по всей вероятности, у него прогрессировал коронавирус, что и стало причиной смерти актера.

Напомним, ранее мы уже писали о смерти актера из сериала «Моя прекрасная няня».