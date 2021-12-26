Украинский певец Владимир Дансер вспомнил о худшем праздновании Нового года. Еще до популярности артист работал в новогоднюю ночь, однако встреча 2007 года для него прошла не «по звездному».

Вся страна узнала о Владимире Дантесе как о певце после «Фабрики звезд» в 2008 году, однако и до проекта артист пел на сцене, информирует «НБН» со ссылкой на «Новый канал».

В последний день декабря 2006 года приятели пригласили Дантеса на новогодний корпоратив исполнять каверы. Товарищи певца были аниматорами на мероприятии.

Первое выступление певец закончил в 23:50, повторно выйти на сцену он должен был после полуночи. Дантеса не пригласили к гостям на встречу 2007 года, поскольку считали его обслуживающим персоналом.

Тогда малоизвестный артист оправился встречать новый год на маленькую кухню, которая располагалась в подвале. Под землей Дантес просидел двадцать минут с газировкой в руке, слушая смех, крики, веселье гостей и шум от фейерверков.

По словам мужчины, в тот момент он решил, что этот Новый год с таким «райдером» будет для него последним.

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