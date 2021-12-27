Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook музыкальной группы.



По информации СМИ, «океаны» якобы должны были выступить в новогоднюю ночь с частным концертом для российского миллиардера Юрия Шефлера. В издании даже указали, что предполагаемое выступление должно состояться в Юрмале.



Ответили на слухи о возможном концерте для Шефлера уже и в самой группе. Так, по информации «Океана Эльзы», у них нет никаких запланированных выступлений на предстоящую новогоднюю ночь:



«Новый, 2022 год, будем встречать в Киеве. У каждого члена группы свои планы — кто-то празднует с семьей дома, кто-то в гостях со знакомыми».

Напомним, ранее мы писали, что группу «Океан Эльзы» раскритиковали из-за концерта во Львове.